Заразившийся коронавирусом актер Иван Краско отказался лечь в больницу

Москва, 11 октября. Известный российский актер театра и кино Иван Краско, отметивший в сентябре 90-летний юбилей, заболел коронавирусной инфекцией. Артист отказался от госпитализации. Об этом пишет Kp.ru.

Солидный возраст не мешает актеру продолжать театральную деятельность, но в условиях пандемии COVID-19 ему пришлось некоторое время отдохнуть. Иван Краско был крайне недоволен ограничениями, которые вводили для предотвращения распространения инфекции, а также в принципе не верил в существование COVID-19. Но все изменилось после того, как у артиста диагностировали коронавирус.

«Я 3 и 5 октября играл в спектакле. А шестого числа пришел положительный тест. Сейчас чувствую себя хорошо», — рассказал он.

Актер почувствовал слабость и недомогание, к нему приехали медики, которые подтвердили, что 90-летний Краско подхватил коронавирусную инфекцию. Лечь в больницу артист все-таки отказался.

«Врачи потом дополнительно приходили уже домой обследовать. Предлагали в больничку положить, а им отвечаю, что нет, ребятки, это у вас не получится», — отметил Иван Краско.

Ранее сообщалось, что российская певица Лолита Милявская переболела коронавирусом, но бессимптомно. Артистка уже успела дать свой первый концерт в условиях пандемии и вышла на сцену в защитном костюме и маске.

Как передает телеканал «360», ученые из России выяснили, почему один человек болеет COVID-19 бессимптомно, а у другого появляется риск умереть.