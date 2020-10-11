Васильев показал, как не надо одеваться дамам с формами

Москва, 11 октября. Даже самую стройную женскую фигуру может испортить неправильный стиль одежды. В программе «Модный приговор» на Первом канале ведущий Александр Васильев наглядно это продемонстрировал на примере одной из героинь.

Героиней выпуска стала женщина, на которой многие наряды выглядели бы привлекательно, однако Васильев не только не улучшил ее внешний вид, а напротив, показал ее с худшей стороны. Таким образом он хотел продемонстрировать дамам с формами предметы гардероба, от которых лучше отказаться, чтобы не выглядеть нелепо.

«Выход нашей героини показывает нам всем, как не надо одеваться при фигуре «пин ап». Геометрия — самый плохой вариант для такой конструкции бедер и ног. Юбка, напоминающая тетрадку в клетку, расширяет бедра и перерезает нашу героиню ровно пополам», — пояснил «историк моды».

Он также подверг критике блок программы, в котором стилисты подбирали для героини вещи исключительного белого и черного цветов. Неудачным выбором также стала куртка с геометрическим зигзагообразным рисунком. По мнению Васильева, в таком наряде героиня выглядит приземисто.

Ранее Александр Васильев оценил внешний вид актерской пары — Александра Петрова и Стаси Милославской. Искусствовед подчеркнул, что актеры одеваются очень «по-американски»: футболки, бейсболки, рубахи навыпуск. Джинсовые куртки — все это отголоски 1960-х годов, которые только пришли в Россию.