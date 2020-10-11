Банкир объяснил, в какой валюте лучше всего хранить сбережения

Москва, 11 октября. Если выбирать валюту как инструмент для сохранения сбережений, то лучше всего придерживаться принципа диверсификации и ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем. Причина тому заключается в непредсказуемости и хаотичности валютных курсов, заявил в беседе с РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков.

По словам специалиста, розничным клиентам может быть сложно ориентироваться в рыночных трендах и гарантировать свой заработок на игре с подъемом и падением курса.

«Колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы. В то время как выбор валюты для инвестирования в соответствии с валютой будущих расходов снижает риск изменения курса в планировании бюджета», — поясняет банкир.

При этом глава кредитной организации отмечает, что на данный момент объем валютных вкладов достаточно стабилен. Он составляет примерно 10%. Традиционно граждане вкладываются в доллар, однако встречаются и более изысканные валюты. Например, фунты стерлингов и другие.