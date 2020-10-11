СМИ показали пять наиболее неудачных фото звезд российского шоу-бизнеса

Москва, 11 октября. Российские звезды активно ведут микроблоги в социальной сети Instagram и отлично знают, что лучше всего подправить, но иногда в Сеть попадают их фото без обработки. Пять наиболее неудачных фото звезд российского шоу-бизнеса публикует издание «Слово и дело».

Звезда русского шансона Любовь Успенская недавно встретилась в ресторане с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. На встрече коллеги решили устроить фотосессию, и совместный снимок звезд опубликовал у себя в соцсетях Пригожин.

На фото продюсер по-дружески обнимает Успенскую за плечи, звезды улыбаются. Но на лице артистки, помимо радости от встречи, видны следы старения и многочисленных пластик.

Популярная певица Наташа Королева появилась на интервью у телеведущей Ксении Собчак. Изменения во внешности звезды многих ее поклонников привели в шок.

Участница группы «Серебро» Ольга Сербякина часто публикует фото в откровенных нарядах и не стесняется показывать себя без ретуши и обработки. Недавно звезда опубликовала в сториз кадры интервью, на которых девушка позирует в неудачной позе, которая укорачивает ее тело и делает фигуру толще.

Модель и блогер Оксана Самойлова призналась, что сильно прибавила в весе на карантине. Звезда старается похудеть, но, судя по публикациям, новые формы раздражают модель уже не так сильно.

Главным Instagram-провалом осени в издании назвали попавшие в сториз по ошибке интимные фото блогера Айзы Анохиной.