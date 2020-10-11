Доктор Мясников рассказал, как выявить онкологию по увеличенным лимфоузлам

Москва, 11 октября. Увеличенные лимфоузлы в районе ключицы могут свидетельствовать о развитии онкологии. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников.

Он объясняет, что увеличенные лимфоузлы обычно являются ответом организма на различные изменения. Например, данное явление может возникать из-за хронической усталости, ОРВИ, боли в зубах и прочем. Однако существует определенные места на теле, где воспаление лимфоузлов свидетельствуют об опасных заболеваниях, в том числе онкологии.

«Над ключицей опасно всегда, если вскакивает над ключицей лимфоузел – это, скорее всего, онкология. Под мышками лимфоузлы – это все-таки когда запущенная онкология, там большие лимфоузлы», — сказал доктор Александр Мясников.

Опасным лимфоузел считается, если увеличен на сантиметр и более. Если же новообразование не соединено с тканями вокруг себя, то, скорее всего, оно не опасно.

Напомним, ранее главный внештатный специалист Минздрава России по паллиативной помощи Диана Невзорова рассказала, какие нововведения произошли в системе оказания паллиативной помощи в стране и как на это повлияла пандемия коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал RT.