Сафронов заступился за актрису Поргину

Москва, 11 октября. Художник Никас Сафронов поддержал вдову артиста Николая Караченцова актрису Людмилу Поргину, которую коллеги раскритиковали за жалобы на финансовые трудности. Об этом сообщает «Собеседник».

Ранее Поргина, раскрыла размер своей пенсии, отметив, что благодаря надбавке в 30 тысяч рублей за звание заслуженной артистки получает довольно неплохую сумму. Актриса также отметила, что ей «хватает» получаемых денег. Однако Поргина пожаловалась на снижение гонораров за участие в ток-шоу.

Артистку пристыдила жена Бориса Щербакова, которая считает, что сокрушаться на подобные темы публичным людям должно быть неловко.

Светского блогера Лену Миро возмутила «незаслуженная» надбавка к пенсии актрисы. Блогер отметила, что не помнит ни одной роли Поргиной и назвала артистку «пожилой, не в меру накрашенной, вульгарной женщиной».

За актрису заступился Никас Сафронов, отметивший, что 71-летняя актриса снялась в десятке фильмов и заслужила надбавку к пенсии своим трудом.

«Людмила Поргина заслужила и пенсию, и надбавку к ней своим трудом. Она прекрасная актриса, снялась в десятке фильмов, много играла в театре, радовала зрителей. Она, как актриса, пожертвовала собой ради любви», — заявил Сафронов.

Художник отметил, что дал бы Поргиной намного больше, если бы мог сам назначать пенсии.