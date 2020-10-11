Инфекционист опроверг пользу тестов на антитела к коронавирусу

Москва, 11 октября. Делать тесты на антитела к коронавирусной инфекции является пустой тратой денег, поскольку они не дают всей информации. Такое мнение высказал в интервью изданию Kp.ru инфекционист Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, речь идет о тестах в платных клиниках, стоимость на которые начинается от 970 рублей. По заверению врача, максимум, что пациент может узнать, это болел ли он коронавирусом или нет. Если да — как давно.

«И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности», — считает инфекционист.

Эксперт также обратил внимание, что наличие защитных белков вовсе не говорит о том, что человек может пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Также неизвестно, насколько долго сохраняется иммунитет от коронавируса.

Напомним, ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал слова директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что Россия, Китай и Иран якобы пытаются помешать разработке американской вакцины от COVID-19. Морозов пояснил, что подобные заявления делают Штаты слабыми, сообщает телеканал RT.