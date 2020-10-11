Пять человек погибли при попадании ракеты в многоквартирный дом в Гяндже

Москва, 11 октября. В азербайджанском городе Гянджа ракета попала в многоквартирный дом. В результате происшествия погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральную прокуратуру республики.

По официальным данным, при обстреле пострадали 28 человек. По информации Министерства обороны Азербайджана, огонь велся со стороны Армении несмотря на договор о перемирии. Однако после Ереван опроверг информацию об обстреле города Гянджа.

На данный момент на месте работают экстренные службы, из под обломков извлекают тела погибших и пострадавших.

Напомним, в течение минувшего дня в Нагорном Карабахе сохранялся режим прекращения огня. Однако, как ранее пояснил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, имели место отдельные провокации.