СМИ сообщили о бесследном исчезновении неизлечимо больной Хлебниковой

Москва, 11 октября. Певица Марина Хлебникова, которая борется с неизлечимой болезнью 15 лет, бесследно пропала. Об этом сообщает iReactor.

Хлебникова минувшей зимой призналась, что пытается преодолеть неизлечимый недуг, но не стала называть болезнь. Артистка отметила, что лечится на протяжении 15 лет.

Заболевание отразилось на внешности Хлебниковой - певица заметно похудела. В СМИ также стали появляться слухи, что после смерти мужа артистка пристрастилась к алкоголю.

Через несколько месяцев после сообщения о болезни звезда стала выступать на ТВ-шоу и активнее участвовать в эстрадной жизни. Однако уже долгое время об артистке ничего не слышно. Несколько месяцев назад неизлечимо больная певица бесследно пропала из публичного поля, а ее последняя запись в соцсети Instagram была сделана еще 30 июля, отмечают в издании.

Исчезновение певицы обеспокоило поклонников. В комментариях на странице Хлебниковой подписчики просят звезду как можно скорее выйти на связь или хотя бы дать фанатам знать, что с ней все в порядке. Эту информацию знакомые и родные певицы пока никак не комментировали, уточнили в издании.

Летом Хлебникова выступила дуэтом с американским хип-хоп исполнителем Расселом Рэем. Певица стала гостьей выпуска передачи «Привет, Андрей!», посвященного воспоминаниям об эстраде 90-х годов. Певица представила новую версию своей известной песни «Чашка кофею», которую исполнила в тандеме с Рэем.