Названы три продукта, которые помогут похудеть

Пекин, 11 октября. По словам специалистов, верным путем к похудению может стать не только жесткая диета и постоянная физическая активность, но и правильный подбор пищи. Авторы китайского издания Sohu назвали три продукта, которые помогут любому сбросить лишний вес.

Во-первых, это йогурт и огурцы. Дело в том, что именно огурцы содержат богатое количество кетокислоты, пищевых волокон и воды.

«Съев его, вы обязательно почувствуете сытость. Огурцы также ускоряют сжигание жиров, а калорийность их чрезвычайно низкая, поэтому даже если вы съедите побольше, вам не придется беспокоиться о том, что вы поправитесь», — приводит слова из статьи ИноСМИ.

Кроме того, добавление в рацион йогурта способно ускорить перистальтику желудочно-кишечного тракта. Вторым важным продуктом при похудении называется брокколи. Это растение содержит множество растворимых пищевых волокон, которые помогут обрести чувство сытости, поспособствуют жировому обмену и сжиганию.

Третьим продуктом являются овсяные хлопья с обезжиренным йогуртом. Такое блюдо богато клетчаткой и сытно. Кроме того, пищевые волокна, содержащиеся в овсянке, могут ускорить моторную функцию желудочно-кишечного тракта и помочь при запорах.