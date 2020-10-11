Чемпион мира прокомментировал недовольство Плющенко оценками Трусовой

Москва, 11 октября. Чемпион мира и Европы по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал недовольство Евгения Плющенко оценками его подопечной Александры Трусовой на втором этапе Кубка России. Мнением тренер поделился в беседе с RT.

Ранее Плющенко похвалил Трусову за выступление, несмотря на проигрыш двум ученицам Этери Тутберидзе. Тренер намекнул, что его подопечную засудили, сообщает телеканал «360». В настоящее время с результатом 75,77 балла Трусова занимает третье место.

«Трусовой засчитали аксель в три с половиной оборота, но просто отминусовали баллы за ошибку на приземлении. Отсюда и итоговая оценка. Также, думаю, Александра не набрала в качестве скольжения во второй оценке», — отметил Жулин.

По его словам, за своего подопечного переживает любой тренер, поэтому вполне понятна и реакция Плющенко. В то же время Жулин встал на защиту судей.

«Судьи не просто так сидят на своем месте и явно знают то, чего не знаем мы. Для меня сегодня не было никаких вопросов. Показалось, вся первая тройка получила адекватные оценки», — заявил тренер.

В субботу в московском дворце спорта «Мегаспорт» стартовал второй этап Кубка России по фигурному катанию. Произвольную программу участницы представят в воскресенье. Для Трусовой этот этап стал первым официальным стартом под руководством Плющенко, ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.