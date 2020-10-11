Гинцбург рассказал о реакции на вакцину от COVID-19 у мужчин и женщин

Москва, 11 октября. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил. что какой-либо специфической реакции на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» у мужчин или женщин обнаружено не было. Тем не менее, с полной уверенностью об этом можно будет говорить лишь после появления статистических данных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу», — приводит слова Гинцбурга издание.

Вакцина «Спутник V» в настоящее время проходит стадию пострегистрационных испытаний. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и произведена совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Лекарство предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Ранее Гинцбург пояснил, что отказаться от ношения маски после вакцинации от коронавируса можно лишь спустя три недели после того, как будет введен второй компонент препарата и определен уровень антител. Об этом сообщает телеканал RT.