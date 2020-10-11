Украинские политики интересуются российской вакциной от коронавируса

Киев, 11 октября. Украинские политики интересуются возможностью купить российскую вакцину от коронавируса неофициально. Об этом со ссылкой на источник в пропрезидентской партии «Слуга народа» сообщает RT.

Собеседник агентства отметил, что в частные больницы «не попасть», а на государственные — «надежды нет». Источник издания в Министерстве здравоохранения Украины признал, что к пандемии страна оказалась не готова.

«Число госпитализированных растет каждый день, и во многих городах врачи предлагают пациентам самостоятельно договариваться с больницей для госпитализации. Коек не хватает, кислород становится дефицитом. И это даже не пик. Поэтому единственная возможность улучшить ситуацию — договориться с Россией о закупке вакцины», — цитирует собеседника RT.

В ведомстве отметили, что страна не может себе позволить жесткий карантин.

Ранее депутат Верховной рады от «Слуги народа» Александр Качура заявил, что Украина должна закупить российскую вакцину от коронавируса, если препарат докажет свою эффективность.

Вспышка вызывающей COVID-19 новой коронавирусной инфекции была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии 11 марта.

По данным организации, число новых случаев COVID-19 в мире за сутки составило 383 359. За все время зафиксировано свыше 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, более одного миллиона человек скончались.