Садальского поразила стоимость теста на COVID-19

Москва, 11 октября. Российский актер Стас Садальский решил сдать тест на коронавирусную инфекцию, однако столкнулся с высокой стоимостью и запутанностью процедуры. Об этом он рассказал изданию «Собеседник».

С 9 октября по 28 октября власти столицы заблокировали транспортные карты для жителей старше 65 лет. Данные ограничительные меры были приняты для борьбы с распространением заболевания и ради поддержания режима самоизоляции. Поэтому актеру пришлось добираться до медцентра на такси. Однако оказалось, что тест делать надо на голодный желудок.

«Сейчас опять вызвал машину – уже на завтра. Сотрудник медицинского центра мне говорит: «оплатите 1,5 тысячи рублей, и мы приедем к вам. Если не хотите выходить из дома, можем прислать своего врача – это будет стоит 8 тысяч рублей. Я спрашиваю: «А что такой врач золотой?». «Нам за костюм нужно заплатить, за то, чтобы врач взял мазок у вас, за обработку машины… А если вы сами мазок у себя возьмете дистанционно и передадите курьеру, то тест будет стоит 3 тысячи рублей», — рассказал Садальский.

По словам актера, он решил сделать мазок самостоятельно и оплатить вызов курьера, которые увезет пробы в лабораторию. Данная услуга обошлась актеру в 4 тысячи рублей. При этом артист отметил, что он получает пенсию размером в 50 тысяч рублей, однако такая стоимость теста все равно показалась ему возмутительной.

Ранее Садальский опубликовал в Instagram новую запись, посвященную его коллегам. Также звезда театра рассказал подписчикам об «ошеломительном успехе» нового спектакля.