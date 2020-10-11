Модель Лара Фрост рассказала о драке с внучкой Гурченко

Москва, 11 октября. Модель Лара Фрост рассказала о причине драки с внучкой актрисы Людмилы Гурченко Еленой Королевой, обвинив соперницу в пьянстве и симуляции вывиха челюсти. Об этом сообщает Собеседник.

Ранее 37-летняя внучка Гурченко получила травмы в ночном клубе. На Королеву из ревности к своему парню набросилась Лара Фрост.

По словам модели, она побила соперницу заслуженно, так как Королева откровенно лезла к молодому человеку Фрост по имени Руслан.

«Елена в своих интервью утверждает, что пришла на мероприятие со своим мужиком, но, видимо, перепутала его с моим. Я своего ни с кем не путаю, а у нее это, видимо, в порядке вещей. Извините, но она лезла на половой орган моего парня всей своей тушей. Я вспылила, так как не могла ее оттащить, она ведь раза в три больше меня», — рассказала модель о причине скандального инцидента.

Королевой после драки заявляла, что у нее вывихнута челюсть. Но Фрост считает, что внучка Гурченко «просто пиарится» за ее счет. Модель подчеркнула, что Королева давала интервью несколько дней после инцидента, а потом опубликовала в Сети «фото с перебинтованным лицом». Модель считает, что с такой травмой интервью не дают.

Фрост также заявила, что в тот вечер ее соперница была нетрезва и предположила, что «трезвые женщины себя так не ведут».

«Она всем говорит, что является внучкой Гурченко, но при этом неадекватно себя ведет в обществе. Даже я, хоть у меня и нет знаменитой бабушки, не могу себе такого отвратительного поведения позволить!» — отметила модель.

По словам Фрост, у нее со ставшим причиной драки молодым человеком был «конфетно-букетный период». После инцидента он «был в шоке» и «будто бы ушел в подполье», начав отдаляться, заключила Фрост.

Ранее СМИ сообщили, что Королева попала в больницу после драки с фотомоделью. Инцидент произошел в одном из ночных клубов Москвы. Королева пришла в клуб на закрытую вечеринку, где ее знакомый рэпер презентовал новый трек. После нескольких минут общения с музыкантом на Королеву напала Лара Фрост.