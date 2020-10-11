Кинолог назвал пять лучших пород сторожевых собак

Москва, 11 октября. Существует ряд пород собак, которые лучше всего подходят для охраны частной собственности. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал несколько из них, которые обладают всеми необходимыми характеристиками. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты отмечают, что обычно охранные собаки не имеют частого и тесного контакта с человеком. Поэтому они недоверчивы к посторонним людям, а их поведение обусловлено скорее природой. Тем не менее, животные все равно в обязательном порядке требуют тренировки, поскольку они должны быть хорошо управляемы и послушны. Их необходимо воспитывать еще щенками с расчетом на то, что люди и животные за территорией должны восприниматься ими нейтрально. При приближении нежелательного гостя пес должен оповестить хозяина, отпугнуть недоброжелателя и в лишь в крайнем случае атаковать.

Лучше всего на роль сторожевого пса подойдет кавказская овчарка, считает Голубев. Данная порода недоверчива и агрессивна по отношению к чужакам. Однако воспитывать ее стоит с возраста трех-четырех недель.

Второй в списке идет московская сторожевая. Специалист отмечает ловкость, быстроту и выносливость данной породы.

«Московская сторожевая прекрасный охранник, который не покидает отведенную территорию и всегда четко выполняет команды», — считает специалист.

В тройку лидеров также входит среднеазиатская овчарка. Примечательно, что данная порода собак никогда не проявляет агрессию первой. Увидев чужака она сначала лает и рычит, а действует лишь при наличии провокации. По словам кинолога, среднеазиатская овчарка обладает сильным характером, с которыми справится не каждый.

Четвертым в списке идет тибетский мастиф. По словам Голубева, данная порода является прирожденным охранником, способным самостоятельно принимать решения. Он предан хозяину и бдительно охраняет свою территорию.

Пятерку замыкает русский черный терьер. Дело в том, что эта собака изначально использовалась на службе в армии и вскоре стала использоваться для охраны. Породу отличает сильный характер и хитрость.