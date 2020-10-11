«Британская Кардашьян» показала формы в пикантном наряде

Лондон, 11 октября. Британская модель Деми Роуз поделилась фотографиями на фоне океана, подчеркнув красоту ягодиц и груди нескромным купальником. Снимки звезда опубликовала в Instagram.

Известная как «британская Кардашьян» модель проводит отпуск на Мальдивских островах и продолжает радовать поклонников пикантными кадрами на фоне тропических пляжей. На новых снимках Роуз во всей красе показала пышные формы.

В кадре модель позирует на фоне океана в откровенном купальнике с животным принтом.

За сутки публикация набрала более 407 тысяч лайков. В комментариях подписчики признаются модели в любви, с восторгом отзываются о формах Роуз и с завистью пишут о ее образе жизни.

«Ты украла мое сердце», «Она живет своей лучшей жизнью», «Моя любимая русалка», «Ты эпична!», «Фантастика», — восторгаются подписчики.

Ранее британские фотографы «поймали» Деми Роуз в вязаном платье на пляже Ибицы. Поклонники заметили, что фото модели в Instagram сильно отличается от необработанных в Photoshop снимков и тело 25-летней девушки не выглядит таким упругим. Платье в сетку скрывает складки на бедрах, которые образовались от избыточного веса. Фанатам не понравилось, что грудь Деми Роуз не эстетично обвисла.

В комментариях подписчики жестко раскритиковали «британскую Кардашьян».