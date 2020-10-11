Боня испугала подписчиков фотографиями без фильтров

Москва, 11 октября. Российская телеведущая и блогер Виктория Боня опубликовала в Instagram необычные снимки. Обычно девушка выглядит в кадре прекрасно благодаря обработке, фильтрам и макияжу. Однако в этот раз она решила неприятно удивить своих фанатов нестандартной фотографией. Об этом сообщает Kp.ru.

В социальной сети она разместила пост, в котором рассказала о странной особенности своей кожи. Дело в том, что ведущая буквально моментально обгорает на солнце и покрывается пигментными пятнами.

«В начале года я отдыхала в Мексике, где неосторожно совершала пробежки под палящим солнцем. В результате моя кожа покрылась такими пятнами, что избавление от них заняло несколько месяцев», — объяснила Боня столь частое использование фильтров и макияжа.

В доказательство своих слов она показала видео, на котором предстала без косметики и фильтров. На видео отчетливо видно, что на щеках и лбу девушки множество темных пятен. Кроме того, из-за специального препарата кожа модели сильно шелушится и буквально «слезает кусками».

Напомним, Боня однажды рассказывала, как в молодости испортила себе лицо так называемыми «уколами красоты». В возрасте 26 лет она просила косметолога вкалывать ей в носогубные складки гель. Звезда, промучившись с негативным результатом, признала, что искусственные методы поддержания красоты в конечном итоге оборачиваются серьезными проблемами.