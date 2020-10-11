Фото Каменских в мини-бикини вызвало споры в соцсети

Москва, 11 октября. Певица Анастасия Каменских порадовала поклонников фото в мини-бикини. Снимок 33-летняя звезда опубликовала в Instagram.

На фотографии Каменских предстала в мокром желтом купальнике, который выгодно подчеркнул формы певицы.

«Доброго вам утра! Пусть эта теплая летняя фотка подарит вам хорошее настроение», — подписала снимок Каменских.

Звезда отметила, что свой день начала в 06.00 с пробежки, и поинтересовалась у подписчиков, каким было их утро.

Снимок вызвал острую реакцию и ожесточенные дебаты у пользователей. За сутки публикация набрала более 219 тысяч лайков. В комментариях некоторые подписчики заявляли, что Каменских нужно похудеть.

«Перебор с размером попы», «Видно же, что она поесть любит», «Что делать с такой грудью?» — писали критики.

Но большинство подписчиков отмечали естественную красоту и аппетитные формы звезды.

«Божественные очертания», «Вот за такую фигуру Лайк! Естественная женская фигура — такая как есть», «Очень женственная и сексуальная!», «Натуральная красота всегда будет в приоритете!», — отмечали фанаты.

Ранее фанаты раскритиковали «плоскую» Каменских в леопардовом бикини. Они заметили, что в последнее время украинская певица сильно «сдала». Каменских показала фото в леопардовом бикини и сравнила женщину с «дикой кошкой», которая может быть милой, игривой или опасной.