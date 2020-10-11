Телеведущая Никитюк порадовала поклонников фото в крошечном бикини

Москва, 11 октября. Украинская телеведущая Леся Никитюк впечатлила подписчиков своего Instagram-аккаунта шикарными фотографиям. На снимках девушка похвасталась формами и сделала небольшой сюрприз для фанатов, показав облако в форме сердечка.

На снимке Никитюк позирует в крошечном черном бикини. Для кадра ведущая развернулась к фотографу боком, демонстрируя свою фигуру и ягодицы. В подписи под фотографией Никитюк сравнила себя с американской актрисой Шэрон Стоун в молодые годы.

«Шерон Стоун. Молодые годы. Найдите в небе сердечко, и поставьте его мне в комментариях! Я поставлю взамен», — написала Никитюк.

В комментариях многие подписчики оставили лестные отзывы под серией пикантных фотографий.

«Попа отпад», «Ух, какая жаркая», «Огонь», Попа красивая, но на ногах есть проблема. Нужен лимфодренаж и желательно с баночкой для упругости», «Горяча!», «Ох, ты божечки, какая красота!» — пишут фанаты Никитюк.

Ранее известная певица Анастасия Каменских взбудоражила фанатов новым снимком, на котором видны просвечивающиеся через купальник соски. Соответствующую фотографию звезда опубликовала в своем Instagram.