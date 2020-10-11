Эксперт рассказал, когда необходимо менять SIM-карту

Москва, 11 октября. Поводом для смены SIM-карты может послужить множество факторов. Так, внимание на нее стоит обратить, если вы заметили значительное ухудшение связи, нехватку лимита контактов или отсутствие технологии 4G. Об этом рассказал в интервью агентству экономической информации «Прайм» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Отмечается, что для смены SIM-карты необязательно менять номер или тариф. За помощью в салон связи стоит обратиться, если вы стали замечать кратковременные разрывы связи и быструю разрядку смартфона. Последняя обеспечивается тем, что устройство пытается быстро переключаться между 2G, 3G и 4G.

«При использовании «дедовского» метода хранения контактов вы видите, что лимит исчерпан. В этом случае есть вероятность того, что у вас старая версия SIM-карты, которая имеет меньший объем памяти», — поясняет Шельцин.

Также поводом для обновления карты должно стать отсутствие сети 4G. Дело в том, что она идеально подходит для высоконагруженных приложений, то есть просмотра видео или общения в видео-чатах. Соответственно, ее отсутствие может сказаться на функциональности смартфона.