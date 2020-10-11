Украинская писательница Лариса Ницой пожаловалась на «русификацию» Львова

Киев, 11 октября. Украинская националистка и писательница Лариса Ницой пожаловалась на «русификацию» Львова. Мнением она поделилась в Facebook.

Писательница обратилась к жителям города, посетовав, что во Львове нельзя каждый день вывешивать «бандеровский флаг». Ницой считает, что горожане не замечают «скатывание в русский мир».

«Вы стремительно русифицируетесь. Вы давно прислушивались к своим улицам? На улицах все чаще звучит русский», — написала националистка.

Ницой отметила, что даже в школах слышала русский язык, от чего «аж поперхнулась».

«Как будто я в Киеве. Я что-то не понимаю, вы духовная столица Украины или уже нет?» — поинтересовалась националистка.

Ницой известна скандальными заявлениями о борьбе с русским языком. Писательница называла «быдлом» слушающих российскую музыку украинцев, и предлагала привлечь полицию к контролю за соблюдением моратория на использование «русскоязычного культурного продукта».

Кроме того, националистка называла «щупальцами русского мира» произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского, выступая против изучения их творчества.

Ранее «паковать манатки» и уезжать в Россию призвала русскоговорящих украинцев бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, сообщает телеканал «360». Экс-парламентарий назвала бытовым штампом термин «русскоязычное население». Людей, которые себя к нему причисляет, Фарион считает нытиками и маргиналами.