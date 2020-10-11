Число инфицированных COVID-19 в мире вновь побило рекорд

Москва, 11 октября. На протяжении третьих суток число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире бьет рекорды. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки в мире было зафиксировано 383 359 пациентов с COVID-19.

Накануне специалисты сообщали, что COVID-19 были заражены 350 766 человек. До этого рекордным значением было 338 779 инфицированных. При этом, согласно статистике, наибольший прирост заболеваемости регистрируется в Индии и США.

За время пандемии было выявлено 36,7 млн случаев инфицирования. Более миллиона человек скончались.

Напомним, тем временем ученые продолжают открывать новые свойства и симптомы коронавируса. Британские специалисты недавно заявили, что волдыри на ногах, высокая утомляемость и боли в мышцах могут быть признаками заражения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вторая российская вакцина против коронавирусной инфекции будет зарегистрирована к середине октября. Стоит отметить, что 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса, которую разработали специалисты научно-исследовательского центра имени Гамалеи.

Вместе с тем, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что на данный момент российская система здравоохранения имеет все необходимое для борьбы с COVID-19.