Доктор Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19

Киев, 11 октября. Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал занятия футболом лучшим способом профилактики COVID-19. Соответствующую запись он опубликовал на своем YouTube-канале.

Комаровский отметил, что тяжесть вызываемой коронавирусом нового типа болезни зависит не только от возраста заболевшего, но и от количества попавших в дыхательные пути частиц вируса.

По мнению врача, находясь под открытым небом, люди не могут получить большую дозу коронавируса.

«Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнете. Нам надо сделать все, чтобы люди именно встречались. Это мое мнение. Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики — это футбол», — отметил доктор Комаровский.

Вероятность заразиться выше в закрытых помещениях, считает врач.

Ранее глава подмосковного Роспотребнадзора Ольга Микаилова заявила, что в Московской области ОРВИ и COVID-19 в основном болеют взрослые люди, которые участвуют в мероприятиях, передвигаются в общественном транспорте и посещают магазины. Об этом сообщает телеканал «360».

Вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии 11 марта.

Согласно последним данным организации, число новых случаев COVID-19 в мире за сутки составило 383 359 человек. За все время в мире зафиксировано свыше 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, более одного миллиона человек скончались.