Назван новый размер пенсии после увольнения с работы

Москва, 11 октября. В связи с прекращением трудовой деятельности каждый месяц Пенсионный фонд России производит беззаявительный перерасчет пенсий почти для 4000 граждан. При этом повышение учитывается за все те годы, которые пожилой человек работал будучи на пенсии. Об этом сообщает российское информационное агентство Live 24.

Последние четыре года выплата страховой пенсии без учета индексации производится работающим пенсионерам. Однако граждане все равно могут надеяться на перерасчет. Он происходит 1 числа месяца, последующего после увольнения.

Так, если работающий пенсионер решил выйти на отдых, например, в октябре, то в ноябре Пенсионный фонд получит отчетность и к январю произведет перерасчет пенсии. При этом речь идет только о получателях страховых пенсий. Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению индексируются в независимости от трудоустройства.

Напомним, в настоящее время в Минтруде РФ рассматривают варианты увеличения пенсионного обеспечения пожилых граждан, продолжающих работать.