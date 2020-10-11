Ученые рассказали, чем опасна стирка в период пандемии коронавируса

Лондон, 11 октября. Британские ученые из группы SPI-B рассказали, чем опасны стирка и уборка в период пандемии COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты из Великобритании пришли к выводу, что женщины подвержены наибольшему риску заражения коронавирусом, поскольку они делают больше работы по дому, в том числе стирают вещи.

Авторы исследования подчеркивают, что женщины занимаются уборкой, стиркой и приготовлением пищи, не задумываясь о том, что коронавирус содержится в попадающих из дыхательных путей каплях и может до трех суток сохранять жизнеспособность на тканях и поверхностях.

По данным британских ученых, наибольшему риску подвержены хозяйки из нуклеарных семей, которые живут с людьми разных поколений. Тем не менее рискуют заразиться и те, кто живет отдельно от родственников, но воспитывает детей.

Ранее телеканал «360» сообщил, что за сутки 9 октября в 85 регионах России выявили 12 846 новых случаев заражения коронавирусом. Показатель оказался рекордным за все время пандемии.

Наибольшее количество инфицированных было выявлено в следующих регионах: в Москве (4105), в Петербурге (501), в Московской области (416), в Ростовской области (269), в Нижегородской области (257).

За все время пандемии COVID-19 заболели 1 285 084 россиянина, 1 016 202 пациента вылечились, 22 454 — погибли.