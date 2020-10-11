Москва, 11 октября. Профессор, доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева объяснила появление новых симптомов COVID-19. Об этом сообщает портал НьюИнформ.

В докладе для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) британские ученые сообщили, что о заражении коронавирусом могут свидетельствовать волдыри на ногах, повышенная утомляемость и боль в мышцах. По мнению специалистов, симптомы могут проявляться у людей по-разному из-за возраста индивидуальных особенностей организма. Минздрав Великобритании в список индикаторов COVID-19 новые симптомы не внес, сообщает телеканал «360».

Малышева объяснила, что вновь описанные симптомы очень незначительные, поэтому их решено не вносить в перечень индикаторов заболевания. По ее словам, «никаких волдырей никто из врачей не видел», а боли в мышцах профессор назвала типичными симптомами любой вирусной инфекции.

По словам телеведущей, описанные симптомы не имеют отношения к мутации инфекции и не повлияют на эффективность вакцины от коронавируса.