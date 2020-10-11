Синоптик предупредил жителей центральной России о похолодании

Москва, 11 октября. Теплая погода, установившаяся в центральной части России в последние дни, должна уйти к концу следующей недели. Ожидается, что к этому времени температура понизится и приблизится к своей климатической норме. Об этом сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в общении с ТАСС.

«К выходным будет перестройка: циклон, который придет к нам с юга, юга-запада, уйдет на восток. В его тыловой части будут существенно холоднее воздушные массы», — пояснил Варакин.

Он также сказал, что на территории значительного количества центральных регионов в данный момент наблюдается сентябрьская погода, которая вовсе не характерна для середины октября. Согласно данным синоптиков, в начале следующей недели в Москве температура воздуха поднимется до 19 градусов. Наиболее теплым днем ожидается среда. Тогда столбик термометра в столице может подняться до 21 градуса. После начнется постепенное похолодание.