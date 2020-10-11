Власти Москвы планируют ввести паспортный режим в театрах

Москва, 11 октября. На следующей неделе в московских театрах может быть введен паспортный режим. Согласно ему, билет на представления смогут купить исключительно лица не старше 65 лет и без хронических заболеваний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Изменения коснутся лишь театров, которые подчинены правительству Москвы. По данным издания, для того, чтобы купить билеты, горожанам придется указывать на сайте или у билетного оператора свои паспортные данные. При этом продавать билеты смогут только те театры, которые внесут соответствующие изменения в процесс продажи билетов.

Также билетным операторам будут направлены методические рекомендации, в которых описывается необходимый алгоритм работы площадки. Согласно документу, на интернет-странице, где ведется продажа билета, будет необходимо указывать, что «горожанам старше 65 лет, имеющим определенные заболевания, контактировавшим с заболевшими 2019-nCov, ограничивается посещение выставок, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий».

Покупатель будет должен согласиться с обработкой своих персональных данных, которые будут переданы властям города для обеспечения борьбы с распространением коронавируса.