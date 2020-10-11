Экс-солистка «Ленинграда» обвинила режиссера Демченко в домогательствах

Москва, 11 октября. Российская певица, экс-участница группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила, что в 17 лет стала жертвой сексуальных домогательств со стороны режиссера Максима Демченко. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Изнанка. Женщины».

По словам Вокс, в то время ей поступило приглашение играть роль в популярном молодежном сериале «ОБЖ». Режиссером проекта выступал Демченко, которому на тот момент было более 40 лет. Певица утверждает, что тогда она выглядела очень молодо и не ожидала такого поведения со стороны своих руководителей.

«Я очень молодо выглядела в 17 лет, а сериал — про школьников. Я выглядела где-то на 12 или 13 лет. И сознание у меня детское было совершенно», — пояснила Алиса Вокс.

Поэтому девушка ничего не заподозрила, когда ее вместе с коллегой по проекту Демченко пригласил к себе на дачу. Вокс утверждает, что во время отдыха мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проводил ее до кровати, лег с ней рядом и попросил «приласкать» его, принудив мастурбировать.

«Это было так отвратительно. И опять это ощущение скованности, ужаса и безысходности — ну куда ты ночью с дачи побежишь? Что ты будешь делать?» — призналась Вокс.

Во время интервью она также назвала настоящую причину ухода из «Ленинграда». По словам певицы, руководитель группы Сергей Шнуров манипулирует своими музыкантами. Поэтому, после нескольких конфликтов, Вокс приняла решение покинуть проект.