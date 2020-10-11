Жуткая фотография начала XX века испугала пользователей Сети

Лондон, 11 октября. Черно-белая фотография, сделанная в 1900 году в ирландском городе Белфаст, испугала пользователей Сети. Страх вызвала жуткая и необъяснимая деталь. Об этом пишет зарубежное издание Daily Mail.

Внимание на снимок обратили участницы форума Mumsnet. Известно, что на фотографии запечатлены работницы местной льняной фабрики. Пользовательница Сети, разместившая снимок, предложила остальным догадаться — что не так с фото. Вскоре комментаторы обратили внимание, что на плече женщины, стоящей справа во втором ряду, висит одинокая рука.

«Спасибо тебе за это. Теперь я просто с ума схожу. Я увижу это во сне», «Там, где я нахожусь, уже достаточно поздно. Я собиралась идти спать, но теперь мне очень страшно», — пишут пользователи форума.

Аномалию на фотографию не смогли объяснить тем, что рука принадлежит другой работнице, ведь женщина сзади также как и все держит руки сложенными. Некоторые из пользователей Сети сочли данный снимок подтверждением существования сверхъестественных сил.

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