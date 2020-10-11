Террористы устроили 33 обстрела в Идлибской зоне деэскалации

Дамаск, 11 октября. В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 33 обстрела со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ). Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Александр Гринкевич.

Отмечается, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных бандформирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Хадрият-айн-Иса в провинции Ракка. В ходе нее местные жители получили 440 продовольственных наборов.

Кроме того, российской военной полицией было проведено патрулирование в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.