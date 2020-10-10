Фигура русской Ким Кардашьян взорвала соцсети

Москва, 10 октября. В Instagram российская модель Анастасия Квитко опубликовала новые фотографии, которые вызвали бурную реакцию среди ее поклонников и взорвала социальные сети. На снимках девушка, которую из-за объемных форм многие сравнивают с Ким Кардашьян, похвасталась фигурой.

На фотографиях 25-летняя девушка позирует в обтягивающем бежевом платье из шелка. Квитко опубликовала два снимка и предложила фанатам выбрать, какой из них нравится им больше всего. Подписчики не остались равнодушными, оставив в комментариях множество хвалебных отзывов. Многие из них оценили внешние данные модели.

«Класс», «Супер элегантное платье», «Ангел!», «Ты ослепляешь меня», «Красавица», «Нельзя выбрать одно фото, потому что на всех ты прекрасна», — пишут поклонники Квитко.

Напомним, ранее популярный международный бренд купальников Fashion Nova опубликовал в своем Instagram-аккаунте новую модель бикини. Однако дизайнеры перестарались с откровенностью и вызывали гнев среди покупателей. Они обратили внимание, что верх костюма слишком мал и едва прикрывает интимные места девушки.