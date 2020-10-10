Посольство РФ осудило депортацию российского ветерана из Латвии

Рига, 10 октября. Дипломатическое представительство России в Латвии выразило решительный протест в ответ на депортацию председателя латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимира Норвинда. Пожилой мужчина был выдворен из Латвии несмотря на приступ аритмии и другие хронические заболевания. Об этом сообщает ТАСС.

«С нарушением всех мыслимых норм этики и здравомыслия пожилой человек, страдающий серьезными хроническими заболеваниями, несмотря на резкое ухудшение состояния здоровья в ходе процедуры депортации, был выдворен из Латвии», — говорится в заявлении посольства.

Там также обратили внимание на то, что ранее Латвия никак не поставила в известность диппредставительство РФ о намерениях и мотивах данных шагов. При этом, правительством страны никак не принимался во внимание факт разлучение семьи преклонного возраста.