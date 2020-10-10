Правительство РФ одобрило выплаты на детей от трех до семи лет

Москва, 10 октября. Правительство России одобрило выделение денежных средств, рассчитанных на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в текущем году. Об этом говорится в документе, опубликованном Кабмином РФ.

«Принять проект распоряжения правительства России по данному вопросу», — говорится в решении.

Отмечается, что согласно документу Министерство труда и социальной защиты получит средства из резервного фонда правительства на предоставление субсидий регионам Российской Федерации. Принятие проекта данного распоряжение должно в полной мере обеспечить осуществление данных выплат в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые российские семьи с 1 октября имеют право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.