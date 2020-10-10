Два взрыва раздались в городе Степанакерт

Степанакерта, 10 октября. Вечером в субботу в центре столицы Нагорно-Карабахской Республики, где было установлено перемирие, раздались два взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Официальная причина взрывов пока неизвестна. По предварительной версии, речь может идти о детонации снарядов, которые обезвреживают саперы. Тем не менее, в разных концах города была включена сирена воздушной тревоги.

Напомним, в течение дня в Нагорном Карабахе сохраняется режим прекращения огня. Однако, как ранее пояснил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, имеют место отдельные провокации.