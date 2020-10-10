Поклонники назвали «срамотой» новый клип Бузовой

Москва, 10 октября. Теледива и певица Ольга Бузова решила порадовать поклонников своим творчеством. Она опубликовала на YouTube клип «Ненормальный вайб» Mood video, а в ответ получила массу негативных откликов от фанатов. Многие писали, что это — «срамота».

Одна из поклонниц постаралась быть сдержанной в оценке.

«Песня красивая, но не дотягивает. Смысла не хватает. Харизма вытягивает, но этого недостаточно. Получилось неудачно. Это только мое мнение, я не преследую цели кого-либо оскорбить», — написала в комментарии фанатка.

Тезка знаменитости подчеркнула, что в былые времена Бузова радовала творчеством. Поклонница отметила, что исполнительница должна в своих песнях показывать себя иначе.

«Оля, да что с тобой? Начинала классно, а теперь куда катишься? Есть Дава, есть счастье, если, конечно, правдива со зрителем. Зачем сыровара вспоминать? Ну его! И всех недостойных туда же! Кончай это нытье. Покажи, как ты счастлива. И сильной будь», — дала совет девушка.

Масса комментариев сводилась к тому, что люди просто не понимали, песня ли это вообще? Некоторые называли клип «срамотой» или «шляпой».

Один из пользователей возмутился тем, что Бузова смеет называть себя певицей.