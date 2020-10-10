День 14-й: не мешают ли первому дню перемирия бои на юге Карабаха

На 14-ый день боевых действий и первый день перемирия ВС Азербайджана и Армия обороны Карабаха сцепились за город Гадрут на южном направлении и к исходу дня каждая из сторон осталась при своем мнении, заявив о его полном контроле. На этом фоне со стороны Азербайджана звучат мысли, что гуманитарное перемирие — это не мир, отсюда и вопрос — стоит ли ждать продолжения боевых действий через три дня?

Оперативная обстановка

Как и стоило ожидать, достигнутые договоренности о введении гуманитарного перемирия с 11.00 (по московскому времени) 10 октября, особого эффекта не принесли. В течение дня основные боевые действия разворачивались в районе Гадрута, который вчера все-таки был взят азербайджанской стороной. Необходимо отметить, что в Гадруте располагался штаб и резервы дивизии, отвечающей за оборону на южном участке фронта — еще одна причина, почему его потеря столь болезненна для армии обороны Нагорного Карабаха.

❗️#Гадрут | #Арцах (Нагорный Карабах) ★ 10.10.20 Военкор Александр Коц снял видео о ситуации в Гадруте на въезде в город (ВИДЕО) ⇢ https://t.co/CLAVfHrGbN



*ночью в город с двух сторон зашла группа диверсантов ~ 200 человек



???? https://t.co/1mU4SVGp8R

???? https://t.co/j0YAu3zLFT pic.twitter.com/p7BEP13PXp — MilitaryMaps (@MilitaryMaps) October 10, 2020

По сообщению министерства обороны Карабаха во второй половине дня армянским войскам все-таки удалось вернуть над ним контроль, хотя официальные источники ВС Азербайджана утверждают обратное.

Активно стороны применяли сегодня и артиллерию. Армия обороны Нагорного Карабаха нанесла удары по позициям ВС Азербайджана в Тертерском, Геранбойском, Агдамском и Физулинском районах.

ВС Азербайджана же совершили ракетные и артиллерийские обстрелы Степанакерта и Мардакерта, также вдоль всей линии соприкосновения активно применялись ударные беспилотники.

Военная техника, принадлежащая армянским силам, нарушившим режим прекращения огня в Карабахе, была нейтрализована БПЛА Bayraktar TB2 Вооруженных сил Азербайджана. pic.twitter.com/ihauAu0o1V — Selvestor Vivat (@S_vivat) October 10, 2020

Нормализовать обстановку в зоне конфликта удалось только к 17-18.00 (по московскому времени).

Международная обстановка

10 октября по карабахской проблематике переговорили президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани.

Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили по телефону конфликт в Карабахе: https://t.co/qNsCh9oJEW pic.twitter.com/d67PvufJz4 — lifenews_ru (@lifenews_ru) October 10, 2020

Также состоялась пресс-конференция помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, где он, само собой, обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня и отсутствии интереса в урегулировании конфликта. Также Гаджиев отметил, что Баку ожидает более активного участия Турции в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Хикмет Гаджиев: Первый этап операции по принуждению Армении к миру завершился успешно https://t.co/VFuoiW7UeF pic.twitter.com/WUCDtdVcsW — АЗЕРТАДЖ Новости (@azertacru) October 10, 2020

В ходе выступления прозвучала довольно интересная фраза: «гуманитарное перемирие – это не мир», а это значит, что если стороны не договорятся за эти трое суток (что очень маловероятно, учитывая принципиальные позиции), то стоит ожидать новой эскалации. Примерно в этом же ключе высказался и МИД Турции, добавив, что Анкара поддержит решения, с которыми согласится Азербайджан.

В свою очередь, президент Армении Армен Саркисян поблагодарил Владимира Путина и Сергея Лаврова за усилия по урегулированию ситуации в Карабахе и выразил надежду, что гуманитарное перемирие станет началом возвращения к мирному процессу.

Еще один Дабанялаян!



Саркисян поблагодарил Путина и Лаврова за достижение перемирия в Нагорном Карабахе | Вестник Кавказа https://t.co/ps8Bm1wPQS — Yassd (@yassd32k1) October 10, 2020

На этом фоне Ереван продолжает работу над международным признанием Нагорного Карабаха. Так, городской совет Альфорвилль (юго-восточный пригород Парижа) принял декларацию, призывающую власти Франции признать независимость Нагорного Карабаха. Событие это, само собой, ни к чему не обязывает Макрона, но, учитывая довольно большую армянскую диаспору в стране, оно далеко не последнее, а, как говорится, «вода камень точит».

Нейтральная Грузия

Сегодня пришли известия о том, как доблестные грузинские пограничники не пропустили в Армению грузовые автомобили крупного армянского перевозчика «Спайка», где помимо задекларированных товаров находился новенький УАЗ-452 защитного цвета, в простонародье именуемый «буханка».

На грузино-армянской границе задержан груз оружия для Армении,замаскированный под гражданский. Об этом сообщил главный редактор издания Minval Эмиль Мустафаев. Так вот для чего нужно было перемирие????? А ты хитер, телефонян. Но Грузия как всегда соблюдает нейтралитет???? pic.twitter.com/qUgVAPVA4I — Elly (@ellyibrahimova) October 10, 2020

На этом фоне через Грузию практически беспрепятственно летают транспортные самолеты азербайджанской авиакомпании «Шелковый путь», а в начале этой недели был свободно предоставлен пролет двум самолетам F-16 из турецкого Мерзифона.

#Israel ???????? sigue enviando armas hacia #Azerbaiyan ????????



Las cargas aéreas Il-76 Azerbaijan de Silk Way Airlines están demasiado activas hoy entre Turquía-Israel-Bakú.



Los sionistas están enviando junto con #Turquía un nuevo lote de armas para los agresores Azeries... pic.twitter.com/0SG3qldqwi — Paul Cruz (@Ku1989Paul) October 5, 2020

Вот и получается, что несмотря на явный переход конфликта в стадию политического урегулирования, возобновление боевых действий по истечению перемирия весьма вероятно. Этому будут способствовать:

- непримиримые позиции сторон, где Азербайджан требует вывода армянских ВС из Карабаха, а Ереван — признания независимости Арцаха;

- общественное мнение, которому с одной стороны наобещали войну до победного, а с другой — священную войну против азербайджано-турецких захватчиков;

- высокая вероятность социального взрыва, как в Армении, так и в Азербайджане. И все это на фоне невыполненных обещаний и обнищания народа. При этом более он вероятен в Армении, где недовольство Пашиняном практически достигло пределов.

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