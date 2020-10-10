Баранец раскрыл оружейные махинации США

Москва, 10 октября. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал о том, как устроен «американский оружейный бизнес». По словам специалиста, Вашингтон «сбагривает» морально устаревшее оружие своим сателлитам, сообщает Baltnews.

Баранец обратил внимание на тот факт, что Вашингтон достаточно своеобразно понимает выражение «выполнение союзнических отношений». На данный момент представители США заняты тем, что поставляют старое оружие своим союзникам в Прибалтике, пополняя за счет продаж свою казну. Причем, поставки осуществляются не всегда по инициативе покупателя.

«США упорно навязывают и требуют покупать американское оружие. Это золотая жила для американского военно-промышленного комплекса», — объяснил эксперт.

Эксперт также обратил внимание на тот факт, что экономика Соединенных Штатов функционирует в том числе и за счет продаж морально устаревшей боевой техники и оружейных махинаций. Если бы ВПК США замкнулся на внутренний рынок, то Америка просто бы рухнула.

В данном случае у руководства США есть один, но действенный аргумент. Если союзник не решится приобретать американское оружие, то его просто не будут защищать от «русского медведя», которого очень опасаются многие русофобствующие страны.

«Эта продажа, безусловно, имеет глубокий политический подтекст. США, по сути, дурят своих оружейных клиентов, силой навязывая им свое оружие», — считает военный обозреватель.

Баранец достаточно часто комментирует острые и актуальные темы, связанные с военной тематикой. Ранее эксперт объяснил, что ожидает британские ВВС у берегов Крыма.