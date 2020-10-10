Sohu: российские Ту-160М2 поставят на место заносчивых американцев

Москва, 10 октября. Китайские эксперты считают, что скорое начало производства отечественных самолетов Ту-160М2 может «поставить на место» Вашингтон. Об этом пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Sohu.

Самолеты Ту-160, получившие прозвище «Белый лебедь», были разработаны еще в семидесятых годах прошлого века. Но, несмотря на более чем полувековую историю, боевая машина до сих пор не растеряла своей актуальности. Дело в том, что Ту-160 отличается достаточно высокими характеристиками, а его «переосмысленная» версия Ту-160М2 и вовсе представляет серьезную угрозу для США.

«Характеристики Ту-160М2 настолько высоки, что самолет, несомненно, представляет большую угрозу для США. Что еще больше беспокоит Соединенные Штаты, так это то, что РФ может наладить массовое производство этих машин», — заметил китайский эксперт.

Тут стоит обратить внимание на тот факт, что создание принципиально нового самолета потребовало бы у российских специалистов огромного количества времени и средств. В то же время глубоко модернизированный бомбардировщик отвечает всем предъявленным требованиям и действительно способен укрепить обороноспособность России за достаточно короткий промежуток времени.

По словам автора китайской статьи, «перед лицом Ту-160М2» американские политики более не смогут быть столь высокомерными, как ранее. Теперь им придется оказывать серьезное давление на собственных разработчиков, пытаясь добиться появления анонсированного «бомбардировщика-невидимки» как можно скорее.

Однако эффективность авиации всегда зависит не только от совершенности самолетов, но и от профессионализма пилотов. Как сообщалось ранее, летчики США рассказали о страхе встреч с ВКС РФ.