Минобороны Армении рассказало о ситуации в Карабахе

Ереван, 10 октября. В течение дня режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в основном сохраняется, однако имеют место отдельные провокации. С таким заявлением выступил в субботу представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. Об этом сообщает РИА Новости.

«Режим прекращения огня в основном сохранялся, были отдельные провокации, на которые отвечала Армия обороны», — говорится в заявлении, сделанном на брифинге.

По словам Ованнисяна, на отдельных участках линии соприкосновения азербайджанская сторона начала вывозить тела погибших. Однако Ереваном данный процесс был приостановлен. Теперь передача жертв будет осуществляться в присутствии представителей Международного комитета Красного креста, так как этот процесс также используется для провокаций, считают в Армении.

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе действует с полудня субботы, Азербайджан в ходе конфликта потерял 200 бойцов, 4 единицы техники и 3 БПЛА.

Напомним, встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, прошедшая накануне в Москве, продолжалась более 10 часов. По ее итогам 10 октября с 12.00 (11.00 по московскому времени) в Нагорном Карабахе было объявлено перемирие. В НКР с 27 сентября продолжались военные действия, стороны конфликта обвиняли друг друга в провокациях.