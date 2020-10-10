Главы МИД Армении и Азербайджана подтвердили приверженность перемирию

Москва, 10 октября. Глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении. Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян подчеркнули, что договоренности о прекращении огня от 9 октября остаются в силе, сообщает российское министерство.

Все три министра высказались за неукоснительное соблюдение обязательств.

Отметим, что речь шла о достигнутом перемирии между Баку и Ереваном. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян ранее подчеркивал, что решающую роль в том, что стороны смогли начать мирный этап урегулирования конфликта, сыграла Россия.

Боестолкновения между азербайджанцами и армянами начались с 27 сентября. С использованием авиации, танков и артиллерии Баку и Ереван пытались решить территориальный спор относительно принадлежности Нагорного Карабаха.