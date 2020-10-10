Вассерман объяснил, может ли Россия доверять новому правительству Киргизии

Только время покажет, может ли Россия доверять новому правительству Киргизской Республики. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и публицист Анатолий Вассерман.

Ранее в ходе пресс-конференции премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров сделал сообщение, адресованное России. По его словам, в двусторонних отношениях Москвы и Бишкека, несмотря на неконституционную смену власти, произошедшую 6 октября 2020 года, все остается по-прежнему: Киргизия «была и остается» стратегическим партнером России — в том числе в геополитическом плане.

«Действительно ли все «останется по-прежнему», нам еще только предстоит узнать, — заметил Вассерман. — Но, судя по трем предыдущим государственным переворотам в Киргизии, поменяться, и правда, могло немногое».

Политолог отметил, что эта страна является ценным транспортным пунктом, являясь «ключом» к Китаю, России и, вообще, ко всей Средней Азии. Данный тезис, по его мнению, подтверждается еще и тем, что большую часть государственного дохода Киргизии составляет транзитная торговля через ее территорию.

«Ну и еще ее граждане, работающие в Российской Федерации, — добавил интеллектуал. — Соответственно, и возможностей отказаться от сотрудничества с Москвой у Бишкека просто нет. Ну а тот факт, что там все время происходят государственные перевороты, по большей части является следствием борьбы южных и северных кланов за власть и за доходы от этой власти».

При этом, отметил публицист, Соединенные Штаты не остались в стороне — американцы постарались поддержать неконституционную смену власти.

«След Вашингтона там хорошо виден, — считает Вассерман. — Но даже США не всесильны: переворот хоть и произошел по разработанной ими технологии, но не в тех целях, которые были бы важны американцам. Более того, в настоящий момент у них там вообще нет сколько-нибудь надежных позиций: когда-то Соединенные Штаты имели в Киргизии авиабазу, но потом им отказали в продлении аренды, и они оттуда ушли».

Резюмируя, политолог отметил, что «свежий» государственный переворот в Бишкеке, скорее всего, не несет для России какой-то серьезной угрозы.