Фигуристка Валиева лидирует по итогам второго этапа Кубка России

Москва, 10 октября. Участницы Кубка России по фигурному катанию представили на суд жюри короткую программу. По итогам второго этапа первенства лидирующую позицию занимает спортсменка Камила Валиева, сообщает РИА Новости.

Согласно оценке судей, эта фигуристка получила 85,1 балла. Ее ближайшая соперница отстает более чем на 4,5 балла.

Следующим этапом станет произвольная программа.

Комментируя свое выступление, Валиева подчеркнула, что пыталась абстрагироваться от мысли, что состязания стали ее дебютом на взрослом уровне.

«Мне помогло то, что я уже выступала здесь на открытых контрольных прокатах, на этом льду», — рассказала спортсменка.

Она добавила, что была сосредоточена на выполнении программы. Девушка довольна выступлением, но подчеркнула, что есть к чему стремиться.

Отметим, что фигуристке всего 14 лет.