Суд арестовал москвичку, которая пыталась ради сапог продать дочь

Москва, 10 октября. В столице Преображенский суд арестовал местную жительницу, которая пыталась продать свою новорожденную дочь. Два месяца обвиняемая проведет под стражей, сообщает Пятый канал.

Преступление было раскрыто с помощью активистов. По версии следствия, обвиняемая пыталась продать новорожденного за 300 тысяч рублей. На вырученные средства она планировала приобрести дом на родине в Дагестане и пару сапог.

На данный момент женщине инкриминируют 127 статью УК РФ, то есть продажу несовершеннолетнего, находящегося заведомо в беспомощном состоянии. Согласно закону, обвиняемой грозит до 10 лет колонии.

Известно, что с потенциальным покупателем москвичка договаривалась еще на стадии беременности. Сделка закончилась задержанием в одном из городских кафе. Женщина призналась в содеянном и объяснила, что на данный момент она воспитывает троих детей без супруга. Поэтому еще одного ребенка она воспитать не смогла бы.

Напомним, ранее стало известно об инциденте, произошедшем в городе Карпинске под Свердловском. 37-летняя женщина почти полгода держала в сумке в шкафу новорожденную дочь. Она рожала дома, поэтому никто, кроме близких, не мог знать о ребенке и забить тревогу.