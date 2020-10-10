Певица Топурия спровоцировала новую волну слухов о своей беременности

Москва, 10 октября. Вокалистка группы «А-Студио» Кети Топурия спровоцировала слухи о том, что она якобы родила ребенка от своего возлюбленного Льва Деньгова, пишут «7 дней.ру».

Поклонники пришли к такому мнению после того, как смогли разглядеть попавшую в объектив камеры детскую коляску. Подписчики решили, что для пятилетней дочери Оливии подобная модель совсем не подходит, она скорее предназначена для «грудничков».

Артистка никак на эти домыслы не отвечает, а лишь продолжает интриговать фанатов новыми фотографиями.

«Как будто на всех фото прикрыта зона живота, выглядит это подозрительно, может, не просто слухи?» — написала под одним из постов подписчица.

По мнению фанатов, в ближайшее время от 34-летней Топурии ждать признаний бессмысленно. Тем не менее, аудитория уверена, что певица пыталась спрятать беременный живот с помощью широких нарядов и специальных ракурсов.

Ранее певица Наталья Подольская нечаянно «рассекретила» беременность своей коллеги. Она прокомментировала снимок Топурии, на котором знаменитость позирует в очень широком платье, фразой «Держишься». Но даже после этого певица продолжила хранить молчание.

Напомним, что Топурия также сначала скрывала своего избранника Льва Деньгова, но, спустя время, рассекретила нового возлюбленного и сообщила, что она «неимоверно счастлива», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».