Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Степанакерте после перемирия

Степанакерт, 10 октября. Перемирие действует в районе Нагорного Карабаха с полудня 10 октября. Тем не менее в городе с наступлением режима прекращения огня была на пять минут включена сирена воздушной тревоги, сообщает РИА Новости.

Отметим, что в этот период не было никаких авианалетов и артиллерийских ударов.

Перемирие между Арменией и Азербайджаном было достигнуто благодаря усилиям российской стороны. Недавно глава армянского МИД Зограб Мнацаканян подчеркнул, что именно Россия внесла вклад в начало процесса по урегулированию территориального конфликта. Президент Владимир Путин убедил руководителей двух республик в том, что решение проблемы должно быть найдено за столом переговоров.

Бои в Нагорном Карабахе начались с 27 сентября. Баку и Ереван таким образом пытались решить давний территориальный конфликт. Первая такая попытка была предпринята в начале 90-х. После жестоких боев было достигнуто перемирие, период которого сопровождался провокациями и обстрелами.