Редкие кадры с подросшей дочерью Гагариной привели поклонников в восторг

Москва, 10 октября. Российская певица Полина Гагарина старается скрывать от общественности свою вторую дочь Мию, которую она родила три года назад от фотографа Дмитрия Исхакова. Однако накануне в Instagram поп-звезды появилось редкое видео с участием ее подросшей дочери, передают «Дни.ру».

Гагарина никогда не показывает лицо своего младшего ребенка. При этом глянцевые журналы буквально засыпают певицу предложениями о фотосессии с дочерью. Однако все издания неизменно получают один и тот же ответ – нет.

В одном из интервью исполнительница заверила, что покажет поклонникам девочку не раньше, чем через десять лет.

«Мне бы не хотелось, чтобы дочку рассматривали миллионы глаз», – заявила певица.

Однако совсем недавно некоторым поклонникам Гагариной посчастливилось увидеть видео с Мией. Звезда показала, как занимается спортом вместе с наследницей. На опубликованных кадрах видно, что Гагарина работает с тренером, а спиной к объективу стоит ее маленькая дочь, которая пытается повторить движения мамы.

От ролика фанаты Гагариной пришли в восторг. Подобные кадры в соцсетях звезды являются большой редкостью. Стоит отметить, что у вокалистки есть старший сын Андрей. Мальчику исполнилось 13 лет. Его отцом является первый супруг знаменитости Петр Кислов. Интересно, что первенца знаменитость от публики не скрывала. Полина и Андрей не раз красовались на обложках.