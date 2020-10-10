Опубликовано видео встречи Лукашенко и оппозиционеров в СИЗО

Минск, 10 октября. Лейтмотивом встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко в СИЗО КГБ с членами оппозиции стало обсуждение конституционной реформы. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос требует более «широкого взгляда», сказано на видео Telegram-канала «Пул первого».

Республиканский лидер обратил внимание, что основной закон страны «на коленке не напишешь».

«Не надо зацикливаться только на Конституции. Я смотрю на это шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире», — высказал мнение Лукашенко.

Отметим, что среди арестантов на встрече был бывший кандидат на пост президента Виктор Бабарико.

Недавно белорусский лидер отметился заявлением в отношении Польши. Он рекомендовал Варшаве разобраться со своими выборами президента, где второй раз подряд победил Анджей Дуда, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».