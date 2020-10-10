Названы способы извлечь выгоду из удаленки

Москва, 10 октября. Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова назвала способы, которые помогут извлечь выгоду из перехода на удаленный режим работы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, переход на удаленку в условиях пандемии коронавирусной инфекции можно использовать с пользой — заняться саморазвитием или принять участие в новых проектах.

«Нужно саморазвиваться и выстраивать свою траекторию. Один из вариантов — поговорить с руководителем, брать дополнительную работу, брать смежную работу, чтобы развивать как-то свои навыки», — отметила Валентина Митрофанова.

По ее словам, удаленная работа позволяет задуматься о финансовом росте и собственном развитии. Также в этот период можно освоить и новую специальность. Работа над несколькими задачами положительно влияет на развитие компетенции человека, заметила Валентина Митрофанова.

Генсекретарь Союза Профсоюзов России Евгений Куликов ранее рассказал о рисках, связанных с удаленной работой. Она обратил внимание на тот факт, что на законодательном уровне еще не определен порядок такой работы.